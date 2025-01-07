У Європі скоротилися обсяги газу

За словами Сіярто, навіть "найбільш віддані брюссельські прихильники" визнають, що конкурентоспроможність ЄС останнім часом суттєво погіршилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі угорського міністра.

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Він наголосив, що однією з ключових причин цього стало значне зростання цін на газ у Європі.

Сіярто вважає, що це стало наслідком санкцій, які ліквідували деякі джерела газу, політики обмеження постачання та блокування транспортних маршрутів.

Цікаво! Сіярто зазначив, що Угорщина успішно диверсифікувала свої джерела постачання газу, тому подорожчання енергоносіїв у Європі не матиме значного впливу на країну.

До чого тут Україна

Водночас міністр звинуватив Україну у створенні економічних труднощів для Центральної Європи через нещодавнє припинення транзиту російського газу. Він зауважив, що після остаточного закриття українського маршруту в середині грудня ціна природного газу на європейському ринку зросла на 20%.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Оскільки зупинення українського транзитного маршруту стало остаточним у середині грудня, ціна природного газу на європейському ринку зросла на 20%. Таким чином, хоча Україна намагається вступити до ЄС як кандидат, своїм останнім рішенням вона вкотре поставила європейську економіку у скрутну ситуацію. Це особливо стосується Центральної Європи.

Крім цього, Сіярто зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, щоб обговорити наслідки припинення транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо! Нагадаємо, контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи завершився наприкінці 2024 року, після чого українська сторона вирішила не продовжувати його.