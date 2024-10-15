На скільки може зрости тариф на тепло під час нового опалювального сезону

Цьогоріч вартість електроенергії для населення зросла майже вдвічі. А от тариф на газ для побутових споживачів поки залишається без змін. Зараз бізнесу доводиться платити за комуналку значно більше ніж населенню.

Як може зрости тариф на тепло

У коментарі 24 Каналу експерт Олександр Слобожан наголосив, що український уряд має виконати свої зобов'язання по компенсації різниці тарифів для комунальних підприємств. Якщо це не відбудеться, то органи місцевого самоврядування будуть вимушені підвищувати вартість послуг.

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Слобожан уточнив, що тариф для підприємств формується з урахуванням багатьох факторів. Йдеться, зокрема, про заробітну плату, вартість електроенергії та газу тощо.

Олександр Слобожан Виконавчий директор Асоціації міст України По-перше, електроенергія за ці роки, навіть в умовах воєнного стану, вже зросла в декілька разів. І це є видатками підприємств, які зобов'язані витрачати кошти, бо інакше їм відключать електрику. Другий момент, це вартість газу. Для населення ціна пільгова, але вартість, по якій муніципалітети купляють газ, набагато вища, ніж той тариф, що платить населення.

Слобожан наголосив, що, зважаючи на вказані фактори, з 2022 року до теперішнього часу "в мінус" працюють не тільки органи місцевого самоврядування. Значних збитків зазнають і приватні підприємства.