Скільки будуть коштувати 100 доларів в Україні в 2025 році

Протягом 2024 року курс валют в Україні залишався стабільним. Коливання, які відбувалися були незначними і контрольовані регулятором.

Як зріс курс долара у 2024

Дані "Мінфіну" свідчать, що станом на 1 січня цього року, курс, який встановив НБУ, склав 38 гривень. 9 жовтня це значення сягнуло 41,1756 гривні за долар.

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Тобто за 10 місяців 2024 року, 1 долар подорожчав для українців на майже 4 гривні. У бюджеті на теперішній рік курс встановлено такий:

середній курс за рік мав би скласти 40,7 гривні за долар;

на кінець року – 42,1 гривні за долар.

На наступний рік в бюджет заклали долар на рівні 45 гривень. Це не означає, що валюта обов'язково зросте до цього значення. Проте цей показник використовують при розрахунках.

Якщо спиратися на дані бюджету на 2025 рік, 100 доларів у наступному році будуть коштувати орієнтовно 4 500 гривень.

Скільки коштує купити 100 доларів сьогодні