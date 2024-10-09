Как вырос курс доллара в 2024 году

Данные "Минфина" свидетельствуют, что по состоянию на 1 января этого года, курс, который установил НБУ, составил 38 гривен. 9 октября это значение достигло 41,1756 гривны за доллар.

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То есть за 10 месяцев 2024 года, 1 доллар подорожал для украинцев почти на 4 гривны. В бюджете на нынешний год курс установлен такой:

средний курс за год должен был бы составить 40,7 гривны за доллар;

на конец года – 42,1 гривны за доллар.

На следующий год в бюджет заложили доллар на уровне 45 гривен. Это не означает, что валюта обязательно вырастет до этого значения. Однако этот показатель используют при расчетах.

Если опираться на данные бюджета на 2025 год, 100 долларов в следующем году будут стоить ориентировочно 4 500 гривен.

Сколько стоит купить 100 долларов сегодня