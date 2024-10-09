Какие суммы скрыли госслужащие
До 11 сентября 2024 года было подано 1 246 435 деклараций. В 2024 году НАПК начало проверку 734 деклараций должностных лиц, из которых в половине случаев проверки уже завершены, сообщает Opendatabot.
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По состоянию на середину сентября количество поданных деклараций в 2,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Тогда было подано 445 тысяч деклараций. Из них более 134 тысяч, или 11%, позже были исправлены.
Выявлено, что 46% полностью проверенных деклараций содержат нарушения, общая сумма которых составляет 1 856,1 миллиона гривен.
Интересно! Большинство ошибок связаны с неправильно указанными суммами в декларациях, в частности значительными отклонениями, превышающих 500 прожиточных минимумов.
Какие сведения были "ошибочными"
Еще в 16% проверенных деклараций ошибки составляли в среднем 790 тысяч гривен на каждую. Общая сумма таких неточностей составила 47,3 миллиона гривен.
Ошибки на сумму менее 268 тысяч гривен, или до 100 прожиточных минимумов, были найдены в каждой второй проверенной декларации.
- Неточные сведения на сумму менее 100 прожиточных минимумов – 54,1%;
- Недостоверные сведения на сумму более 500 прожиточных минимумов – 30,4%;
- Недостоверные сведения на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов – 15,3%;
- Без нарушений – только 0,3%.
Кстати! Только одна декларация из всех проверенных оказалась без нарушений.