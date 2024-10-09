Сколько зарабатывает Зеленский

Зеленский обнародовал свои декларации за 2021 и 2022 годы, в которых указаны его доходы, имущество и финансовые обязательства, сообщает "ТСН".

Читайте также В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: что изменится для пенсионеров

По данным декларации, его годовая зарплата составляла 336 тысяч гривен, или 28 тысяч гривен в месяц, без надбавок и премий.

Заметьте! Также, согласно декларациям, общие доходы Зеленского и его семьи уменьшились: с почти 11 миллионов гривен в 2021 году до примерно 4 миллионов гривен в 2022 году.

Согласно декларации за 2021 год, общие доходы Владимира Зеленского и его семьи составили 10 миллионов 824 507 гривен. Из них 5 359 600 гривен поступили от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

Как отмечается, основными источниками доходов семьи Зеленского в 2021 году были заработная плата, проценты от банковских вкладов и доход от аренды недвижимости, что в целом составило 5 464 907 гривен.

Интересно! По сравнению с 2020 годом, доходы семьи президента в 2021 году сократились почти на 12 миллионов гривен, а остаток их денежных средств на конец 2021 года также уменьшился.

Какие зарплаты у лидеров других государств

Самую высокую зарплату среди мировых лидеров получает премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг – более 1,5 миллиона долларов в год.

Это почти вдвое больше, чем зарабатывает президент Швейцарии Виола Амгерд, которая получает 570 тысяч долларов и занимает второе место в этом рейтинге.

На третьем месте премьер-министр Австралии Энтони Албанезе с годовой зарплатой более 413 тысяч долларов.

Интересно! Президент США Джо Байден занимает четвертое место с годовой оплатой 400 тысяч долларов.

Канцлер Германии Олаф Шольц завершает первую десятку лидеров, получая почти 294 тысячи долларов в год.

Если сравнивать зарплаты лидеров с уровнем ВВП на душу населения, то первые места занимают африканские страны: