Інакше пенсії не буде: коли потрібно проходити ідентифікацію

Ідентифікація це обов'язкова процедура для українських пенсіонерів. Якщо її своєчасно не проходити, пенсія може не надходити.

Як пройти ідентифікацію

Пенсіонер має проходити ідентифікацію кожні 6 місяців. Раніше для більшості пенсіонерів ця процедура була "невидимою".

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Ідентифікація проходила непомітно, оскільки її здійснювали працівники банку чи листоноші, що видавали пенсію. Зараз особа має самостійно контролювати цей процес.

Для окремої категорії громадян норма проходження фізичної ідентифікації останні 3 роки не застосовувалась. Протягом трьох останніх років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації, з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Для проходження ідентифікації можна скористатись такими методами:

прийти у відділення ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

звернутись у АТ "Ощадбанк";

через відеоконференцію (потрібно узгодити цю зустріч завчасно).

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, для ідентифікації він може звернутися у дипломатичну установу України.

Які документи потрібні для проходження процедури

посвідчення особи (паспорт);

пенсійне посвідчення.

Якщо особа проходить ідентифікацію у АТ "Ощадбанк", їй потрібно взяти з собою платіжну карту, куди надходить пенсія.