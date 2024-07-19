Як пенсійні фонди США сприяють Росії
Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Data Desk та організацією Anti-Corruption Data Collective, державні пенсійні фонди США опосередковано інвестували у спеціалізовані судна льодового класу, які обслуговують російський проєкт "Ямал СПГ" – найбільший в країні діючий термінал з експорту газу.
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У цьому випадку зв'язок між американськими робітниками та пенсіонерами з Росією здійснюється через альтернативного інвестиційного менеджера з Нью-Йорка – Stonepeak та його інфраструктурний фонд IV, вартістю 14 мільярдів доларів.
Підприємство Seapeak займається транспортуванням СПГ за довгостроковими чартерними угодами, укладеними десятиліття тому, і обслуговує європейських покупців, які отримують значну частину газу з "Ямала".