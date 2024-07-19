Як пенсійні фонди США сприяють Росії

Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Data Desk та організацією Anti-Corruption Data Collective, державні пенсійні фонди США опосередковано інвестували у спеціалізовані судна льодового класу, які обслуговують російський проєкт "Ямал СПГ" – найбільший в країні діючий термінал з експорту газу.

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У цьому випадку зв'язок між американськими робітниками та пенсіонерами з Росією здійснюється через альтернативного інвестиційного менеджера з Нью-Йорка – Stonepeak та його інфраструктурний фонд IV, вартістю 14 мільярдів доларів.

Цікаво! Станом на сьогодні, фонд інвестував 6 мільярдів доларів у 10-15 активів, серед яких Seapeak LLC – великий власник газовозів та колишній підрозділ СПГ американської судноплавної компанії Teekay Tankers.

Підприємство Seapeak займається транспортуванням СПГ за довгостроковими чартерними угодами, укладеними десятиліття тому, і обслуговує європейських покупців, які отримують значну частину газу з "Ямала".

Зауважте! Європа продовжує бути одним з основних покупців російського СПГ. За даними відстеження суден, Франція, Іспанія та Бельгія увійшли до п'ятірки найбільших імпортерів російського СПГ цього року.