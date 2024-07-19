Как пенсионные фонды США способствуют России

Согласно данным, собранными консалтинговой компанией Data Desk и организацией Anti-Corruption Data Collective, государственные пенсионные фонды США косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, которые обслуживают российский проект "Ямал СПГ" – крупнейший в стране действующий терминал по экспорту газа.

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В этом случае связь между американскими рабочими и пенсионерами с Россией осуществляется через альтернативного инвестиционного менеджера из Нью-Йорка – Stonepeak и его инфраструктурный фонд IV, стоимостью 14 миллиардов долларов.

Интересно! На сегодня, фонд инвестировал 6 миллиардов долларов в 10-15 активов, среди которых Seapeak LLC – крупный владелец газовозов и бывшее подразделение СПГ американской судоходной компании Teekay Tankers.

Предприятие Seapeak занимается транспортировкой СПГ по долгосрочным чартерным соглашениям, заключенным десятилетия назад, и обслуживает европейских покупателей, которые получают значительную часть газа с "Ямала".

Заметьте! Европа продолжает быть одним из основных покупателей российского СПГ. По данным отслеживания судов, Франция, Испания и Бельгия вошли в пятерку крупнейших импортеров российского СПГ в этом году.