Субсидія на тверде паливо: три факти, які треба знати

Законодавство передбачає можливість отримання субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива. Її надають людям, які опалюють свої будинки лише твердим паливом, без централізованого опалення, природного газу чи електроенергії.

Чи потрібна довідка про наявність пічного опалення

Пенсійний фонд відповів на три найпоширеніші питання, пов'язані з отриманням субсидії на тверде паливо, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ .

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Довідку про пічне опалення надавати не потрібно. Інформація про наявність пічного опалення зазначається у декларації про доходи та витрати заявника.

Важливо! Якщо заява подається за експериментальним проєктом, ця інформація вказується у спрощеній формі заяви.

Чи потрібно подавати нову заяву у 2025 році

Субсидія на придбання твердого палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням.

Якщо ви отримали субсидію у жовтні 2024 року:

Виплата на тверде паливо була розрахована та здійснена одноразово.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надається до кінця 2024 року.

Для отримання субсидії у 2025 році необхідно знову звернутися до органу Пенсійного фонду України із заявою та оновленою декларацією про доходи та витрати.

Як розраховується субсидія на тверде паливо

Субсидія на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

Зауважте! Вона визначається як різниця між вартістю палива на рік (з урахуванням встановленої норми та граничної ціни) та сумою, яку домогосподарство має сплатити самостійно. Обов’язковий відсоток оплати залежить від доходів членів домогосподарства.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356:

Мінімальна річна норма твердого палива для субсидії становить 2 тонни на домогосподарство .

для субсидії становить . Гранична вартість твердого палива у 2025 році встановлена на рівні 4 187,97 грн за 1 тонну.

Ці показники використовуються для визначення розміру субсидії, яку можна отримати протягом календарного року.