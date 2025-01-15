Яку допомогу отримала Україна від партнерів
Кошти надавалися у вигляді грантів та довгострокових кредитів, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.
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Всього з початку повномасштабного вторгнення ми отримали 117 мільярдів доларів від наших міжнародних партнерів. Третина з яких – гранти, це ті гроші, які не треба буде повертати. Решта – це довгострокові кредити під дуже низький відсоток.
Рожкова каже, що у НБУ очікують, відновлення української економіки після закінчення війни, завдяки:
- приватним інвестиціям;
- капіталу, який надійде з-за кордону.
Зверніть увагу! Рожкова висловила сподівання, що після закінчення війни Україна зможе відновити обсяг резервів. Вони сприятимуть фінансовій стабільності в країні.