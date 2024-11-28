Заробітна плата, стаж та внески: що впливає на розмір пенсії

Пенсію за віком обчислюють відповідно до заробітної плати за період страхового стажу, а також до розміру соціальних внесків. Водночас на пенсію для осіб з інвалідністю впливає група та наявний страховий стаж.

Як нараховується пенсія за віком

Обчислюють пенсію за віком в Україні, враховуючи заробітну плату за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Водночас за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату чи у випадку, коли страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше ніж 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Зверніть увагу! Якщо сума страхових внесків, сплачена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то для обчислення пенсії враховується саме розмір мінімальної заробітної плати.

Визначити заробітну плату для обчислення пенсії можна за формулою Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата особи у гривнях;

Зс – середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn);

К – страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати особи.

За яким принципом нараховується пенсії по інвалідності

Пенсія людям з інвалідністю призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, додають в ПФУ, а її розмір обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках щодо розміру пенсії за віком, тобто:

100% пенсії за віком – це пенсія особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – це пенсія особам з інвалідністю II групи;

А 50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Також, до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується ще й період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.