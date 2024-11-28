Как начисляется пенсия по возрасту

Исчисляют пенсию по возрасту в Украине, учитывая заработную плату за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В то же время по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате или в случае, когда страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Обратите внимание! Если сумма страховых взносов, уплачена исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, то для исчисления пенсии учитывается именно размер минимальной заработной платы.

Определить заработную плату для исчисления пенсии можно по формуле Зп = Зс х (Ск : К), где:

Зп – заработная плата лица в гривнах;

Зс – средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;

Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзп);

К – страховой стаж за месяцы, которые учтены для определения коэффициента заработной платы лица.

По какому принципу начисляется пенсии по инвалидности

Пенсия людям с инвалидностью назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, добавляют в ПФУ, а ее размер исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах к размеру пенсии по возрасту, то есть:

100% пенсии по возрасту – это пенсия лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – это пенсия лицам с инвалидностью II группы;

А 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Также, в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается еще и период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.