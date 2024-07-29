НБУ продав майже 800 мільйонів доларів на міжбанку

НБУ продовжує регулювати ринок валюти в України. Зокрема, через здійснення валютних інтервенцій.

Як змінилась ситуація на валютному ринку

З 22 по 26 липня НБУ продав на міжбанку 785,14 мільйона доларів. Це на 165,06 мільйонів доларів менше ніж тиждень тому. Для порівняння, 15 по 19 липня НБУ продав 950,2 мільйона доларів.

Читайте також Не піде загальним шляхом: Швейцарія не передаватиме доходи від активів Росії для України

Водночас протягом минулого тижня регулятор придбав орієнтовно 510 тисяч доларів. Це на 240 тисяч доларів більше ніж у період з 15 по 19 липня. Тоді НБУ придбав 270 тисяч доларів.

З початку 2024 року НБУ продав 17,2 мільярда доларів. При цьому, придбано регулятором було 118,4 мільйона доларів.

Правління НБУ прийняло рішення не змінювати облікову ставку. Зараз це значення складає 15%. Завдяки цьому, регулятор планує підтримати курсову стійкість та стримати від зростання теперішній показник інфляції.