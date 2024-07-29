Как изменилась ситуация на валютном рынке

С 22 по 26 июля НБУ продал на межбанке 785,14 миллиона долларов. Это на 165,06 миллионов долларов меньше чем неделю назад. Для сравнения, 15 по 19 июля НБУ продал 950,2 миллиона долларов.

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В то же время в течение прошлой недели регулятор приобрел ориентировочно 510 тысяч долларов. Это на 240 тысяч долларов больше чем в период с 15 по 19 июля. Тогда НБУ приобрел 270 тысяч долларов.

С начала 2024 года НБУ продал 17,2 миллиарда долларов. При этом, приобретено регулятором было 118,4 миллиона долларов.

Обратите внимание! Правление НБУ приняло решение не менять учетную ставку. Сейчас это значение составляет 15%. Благодаря этому, регулятор планирует поддержать курсовую устойчивость и сдержать от возрастания теперешний уровень инфляции.