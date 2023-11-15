Як зробити так, щоб тепло не тікало: декілька способів заощадити взимку
Цієї зими гаманці українців танутимуть, і однією із причин такого стануть платіжки за газ. Відтак доведеться заощаджувати на теплі, але це потрібно робити розумно та дієвими методами.
Як можна заощадити самотужки
- Заміна батарей
Старі батареї часто не врегульовуються, а це призводить до того, що сім'я може переплачувати за спожите тепло. Чудовим способом для заощадження буде придбати сучасні радіатори, завдяки яким в оселі можна регулювати температуру навіть віддалено.
До теми "Третя платіжка" за газ: за що доплачуватимуть українці у 2024 році
- Окремий лічильник
Через те, що у більшості багатоквартирних будинків загальний розхід тепла ділиться пропорційно до кількості квартир, платіжка за тепло приходить значно більшою. Втім можна встановити окремий лічильник. Так заощаджувати стане легше, адже платити доведеться лише за те, що використав.Зверніть увагу! Встановити такі лічильники можна лише у випадку, коли в будинку горизонтальне розведення системи опалення. Тобто коли в оселі можна зафіксувати скільки тепла зайшло у кожну конкретну квартиру.
Колективні рішення користувачів
Для більш ефективного заощадження на теплопостачанні без сусідів не обійтися. Йдеться як про згоду на встановлення індивідуального теплового пункту, так і на утеплення усього багатоквартирного будинку.
- Індивідуальний тепловий пункт
Індивідуальний тепловий пункт із загальнобудинковим лічильником та погодним регулятором тепла будуть реагувати на температуру повітря на вулиці. І відповідно до цих показників подавати потрібну кількість тепла у будинок.
- Утеплення будинку
Утеплити можна буде вікна, стіни, дах, а також перекрити підвал. Втім тут є один нюанс – будинки висотою понад 26,5 метра утеплюються виключно з негорючих матеріалів. А це мінеральна, кам'яна або базальтова вата.
Дешеве та сердите заощадження
Усі вище описані способи потребуватимуть коштів, але що робити, якщо фінанси обмеженні. Тут можна використати декілька легких та простих лайфхаків.
- Теплозахисний екран між стіною та батареєю – за таким принципом алюмінійове покриття відзеркалюватиме тепло та направлятиме його у середину кімнати. Тепло зберігатиметься.
- Зніміть декоративні решітки з батарей. Вони можуть екранувати близько 20% тепла від батареї.
- Спеціальна прозора плівка на вікнах – це може забезпечити додаткових декілька теплих градусів у зонах біля вікон.
- Перефарбуйте батареї у темний колір. Чорний колір випромінює на 8% більше тепла.
- Провітрюйте приміщення, але правильно. Коли ви відкриваєте вікна для того, щоб провітрити кімнату, у режимі "провітрювання" і залишаєте їх відчиненими на довий час, тепло тікає з оселі, втім не повільно, як ми думали раніше. Краще провітрювати кімнату з навстіж відкритими вікнами, але на короткий період.