Як зробити так, щоб тепло не тікало: декілька способів заощадити взимку

Цієї зими гаманці українців танутимуть, і однією із причин такого стануть платіжки за газ. Відтак доведеться заощаджувати на теплі, але це потрібно робити розумно та дієвими методами.

Як можна заощадити самотужки

Заміна батарей

Старі батареї часто не врегульовуються, а це призводить до того, що сім'я може переплачувати за спожите тепло. Чудовим способом для заощадження буде придбати сучасні радіатори, завдяки яким в оселі можна регулювати температуру навіть віддалено.

До теми "Третя платіжка" за газ: за що доплачуватимуть українці у 2024 році

Окремий лічильник

Через те, що у більшості багатоквартирних будинків загальний розхід тепла ділиться пропорційно до кількості квартир, платіжка за тепло приходить значно більшою. Втім можна встановити окремий лічильник. Так заощаджувати стане легше, адже платити доведеться лише за те, що використав.

Колективні рішення користувачів

Встановити такі лічильники можна лише у випадку, коли в будинку горизонтальне розведення системи опалення. Тобто коли в оселі можна зафіксувати скільки тепла зайшло у кожну конкретну квартиру.

Для більш ефективного заощадження на теплопостачанні без сусідів не обійтися. Йдеться як про згоду на встановлення індивідуального теплового пункту, так і на утеплення усього багатоквартирного будинку.

Індивідуальний тепловий пункт

Індивідуальний тепловий пункт із загальнобудинковим лічильником та погодним регулятором тепла будуть реагувати на температуру повітря на вулиці. І відповідно до цих показників подавати потрібну кількість тепла у будинок.

Утеплення будинку

Утеплити можна буде вікна, стіни, дах, а також перекрити підвал. Втім тут є один нюанс – будинки висотою понад 26,5 метра утеплюються виключно з негорючих матеріалів. А це мінеральна, кам'яна або базальтова вата.

Дешеве та сердите заощадження

Усі вище описані способи потребуватимуть коштів, але що робити, якщо фінанси обмеженні. Тут можна використати декілька легких та простих лайфхаків.