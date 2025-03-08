Як не сплачувати за комунальні послуги українцям, що виїхали за кордон

В Україні часто трапляється, що за комунальні послуги нараховують оплату навіть тоді, коли в будинку або квартирі ніхто не живе. Це може стати зайвими витратами, особливо під час довгої відсутності.

Як можна не платити за комуналку

За законом, якщо людина не живе в квартирі або будинку понад 30 днів, вона може попросити перерахунок за комунальні послуги, що залежать від кількості мешканців, наприклад, за вивіз сміття, передає 24 Канал.

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Щоб уникнути зайвих нарахувань, потрібно подати письмову заяву постачальнику послуги та додати підтверджуючі документи, наприклад, довідку про відрядження, статус ВПО або відмітку про перебування за кордоном.

Після розгляду заяви компанія ухвалить рішення, і в разі підтвердження вам зроблять перерахунок.

Чи можна тимчасово відключити послуги

Як відомо, власник житла може тимчасово відключити деякі комунальні послуги за власним бажанням. Наприклад, можна тимчасово відключити газопостачання за зверненням до газової служби, припинити подачу електроенергії за заявою постачальнику у разі відсутності споживання.

Важливо пам'ятати, що за опалення в багатоквартирному будинку доведеться платити, навіть якщо квартира порожня. Щоб уникнути боргів, варто регулярно перевіряти стан рахунків.