Нові акцизи на пальне: як вони вплинуть на споживачів

22 березня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про збільшення акцизів на пальне до мінімально прийнятних рівнів у Європі. Це рішення виникло через потребу узгодити внутрішнє законодавство з нормами ЄС, враховуючи статус України як кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Що зміниться для споживачів

Заплановано, що нові акцизи будуть введені поступово з 2024 по 2028 рік. Перші зміни в акцизах, які відбудуться вже цього літа, можуть призвести до змін у вартості пального для кінцевих споживачів, якщо ціна на нафту залишиться незмінною.

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Як можуть зрости ціни на пальне:

бензин зросте на 1,5 гривні за літр;

дизель на 1,2 гривні за літр;

автогаз на 0,20 гривні за літр.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що реальний вплив зміни акцизів на ціни для споживачів залежатиме від світових цін на нафту.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Тобто податкова складова буде зростати, але що буде на ціннику – невідомо. Якщо сьогодні ціна нафти буде 50 доларів за барель, то ми взагалі не відчуємо підвищення цього акцизу. Розуміємо, податкова складова зростає, сировинна складова падає. А може бути по-іншому, що ціна на нафту буде 100 доларів, і тоді ціна злетить не на 9 гривень, а на 20. Це теж може бути.

Довгострокові прогнози

До 2028 року, порівняно з нинішніми цінами, очікується таке здорожчання пального:

бензин на 7,3 гривні за літр;

дизель на 9,2 гривні за літр;

автогаз на 1 гривню за літр.

Зміни в податковому законодавстві є довготривалим процесом, адже закон дозволяє вносити зміни до податкового кодексу лише двічі на рік – на початку січня та липня.

! Таким чином, якщо заплановане рішення буде ухвалено, його можна буде реалізувати не раніше 1 липня, а з урахуванням необхідного перехідного періоду для оновлення податкової документації, зміни наберуть чинності фактично з 1 серпня.

Скільки коштує пальне сьогодні

За даними Консалтингової групи "А-95", середні ціни на пальне в Україні станом на 28 березня 2024 року такі: