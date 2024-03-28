Що зміниться для споживачів
Заплановано, що нові акцизи будуть введені поступово з 2024 по 2028 рік. Перші зміни в акцизах, які відбудуться вже цього літа, можуть призвести до змін у вартості пального для кінцевих споживачів, якщо ціна на нафту залишиться незмінною.
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Як можуть зрости ціни на пальне:
- бензин зросте на 1,5 гривні за літр;
- дизель на 1,2 гривні за літр;
- автогаз на 0,20 гривні за літр.
Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що реальний вплив зміни акцизів на ціни для споживачів залежатиме від світових цін на нафту.
Тобто податкова складова буде зростати, але що буде на ціннику – невідомо. Якщо сьогодні ціна нафти буде 50 доларів за барель, то ми взагалі не відчуємо підвищення цього акцизу. Розуміємо, податкова складова зростає, сировинна складова падає. А може бути по-іншому, що ціна на нафту буде 100 доларів, і тоді ціна злетить не на 9 гривень, а на 20. Це теж може бути.
Довгострокові прогнози
До 2028 року, порівняно з нинішніми цінами, очікується таке здорожчання пального:
- бензин на 7,3 гривні за літр;
- дизель на 9,2 гривні за літр;
- автогаз на 1 гривню за літр.
Зміни в податковому законодавстві є довготривалим процесом, адже закон дозволяє вносити зміни до податкового кодексу лише двічі на рік – на початку січня та липня.
Скільки коштує пальне сьогодні
За даними Консалтингової групи "А-95", середні ціни на пальне в Україні станом на 28 березня 2024 року такі:
- Бензин А-95 преміум – 57,10 гривні;
- Бензин А-95 – 53,62 гривні;
- Бензин А-92 – 50,60 гривні;
- Дизельне пальне – 53,93 гривні;
- Газ для автомобілів – 28,14 гривні.