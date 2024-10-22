Як оформити субсидію за спрощеною схемою: інструкція від ПФУ

Зараз українці можуть оформити субсидію на новий опалювальний сезон спрощеною схемою. При цьому, подавати документи можна як онлайн, так і офлайн.

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Як повідомляє ПФУ, зараз, щоб подати документи на оформлення субсидії, потрібно лише надати заяву та декларацію за встановленими формами.

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У деяких випадках необхідно надати додаткові дані. Йдеться про такі документи:

договір оренди (якщо на субсидію претендує орендар);

довідка про статус ВПО;

копія договору про реструктуризацію заборгованості (якщо наявні борги за ЖКП і укладено відповідний договір);

пояснення про наявність певних доходів у письмовій формі тощо.

Аби подати документи потрібно:

звернутись у відділення ПФУ;

надіслати документи на адресу Пенсійного фонду поштою.

У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Подати документи онлайн можна через портал електронних послуг ПФУ.