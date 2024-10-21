Якими будуть тарифи на комунальні послуги цієї зими

З червня 2024 року в Україні вже підвищили тарифи на електроенергію, але до квітня 2025 року нових підвищень не передбачається.

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Наразі вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Проте цієї зими, до кінця квітня 2025 року, очікуються певні зміни. Власники електроопалювальних систем зможуть скористатися пільговим тарифом на електроенергію, який становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Пільговий тариф на електроенергію буде доступний, якщо обсяг споживання не перевищує 2000 кіловат-годин на місяць.

Що стосується цін на газ, то цієї зими тарифи для більшості побутових споживачів, які отримують постачання від НАК "Нафтогаз України", залишаться без змін – ціна становитиме 7,96 гривні за кубометр.

Водночас ціни на газ для клієнтів інших 12 постачальників варіюватимуться від 7,70 гривні до 9,99 гривні за кубометр.