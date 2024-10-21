Какими будут тарифы на коммунальные услуги этой зимой

С июня 2024 года в Украине уже повысили тарифы на электроэнергию, но до апреля 2025 года новых повышений не предвидится.

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Сейчас стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако этой зимой, до конца апреля 2025 года, ожидаются определенные изменения. Владельцы электроотопительных систем смогут воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию, который составит 2,64 гривны за киловатт-час.

Заметьте! Льготный тариф на электроэнергию будет доступен, если объем потребления не превышает 2000 киловатт-часов в месяц.

Что касается цен на газ, то этой зимой тарифы для большинства бытовых потребителей, которые получают поставки от НАК "Нафтогаз Украины", останутся без изменений – цена составит 7,96 гривны за кубометр.

В то же время цены на газ для клиентов других 12 поставщиков будут варьироваться от 7,70 гривны до 9,99 гривны за кубометр.