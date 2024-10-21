Кто имеет право на выплату

Для оформления выплат нужно собрать и подать соответствующий пакет документов в государственные органы, сообщают в Минобороны.

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Право на получение этой помощи будет сохраняться до отмены военного положения.

На такую выплату имеют право ближайшие родственники погибшего военного:

родители;

супруги;

дети до 18 лет, включая усыновленных или зачатых до смерти военного;

иждивенцы, которые финансово зависели от погибшего.

Право на получение выплат имеют также совершеннолетние дети до 23 лет, если они учатся и ранее получали алименты.

Заметьте! Братья, сестры и внуки погибшего, которые стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и находились на содержании погибшего, также имеют право на денежную помощь. Выплаты распределяются поровну между всеми правомерными членами семьи.

Однако родственники, проживающих за рубежом или были осуждены за государственную измену или сотрудничество с агрессором, права на эти выплаты не имеют.

Что нужно для оформления выплаты

В 2025 году основная сумма выплаты для семей погибших военных составит 15 миллионов гривен. Эта сумма будет оставаться постоянной в течение действия военного положения, а после его завершения правительство может пересмотреть размер выплат.

Для получения денежной помощи родственники погибшего военнослужащего должны собрать ряд документов и подать их или в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), или через государственный портал "Дія". В пакет необходимых документов входят:

Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

Документ, подтверждающий причины и обстоятельства гибели;

Выписка из личного дела о составе семьи погибшего;

Свидетельство о смерти военнослужащего;

Свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);

Свидетельство о браке (для выплаты супругам);

Свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям).

Обратите внимание! Подать эти документы стало удобнее благодаря возможности воспользоваться порталом "Дія" или обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это значительно ускоряет процесс получения денежной помощи.