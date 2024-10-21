Хто має право на виплату

Для оформлення виплат потрібно зібрати та подати відповідний пакет документів до державних органів, повідомляють у Міноборони.

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Право на отримання цієї допомоги зберігатиметься до скасування воєнного стану.

На таку виплату мають право найближчі родичі загиблого військового:

батьки;

подружжя;

діти до 18 років, включаючи усиновлених або зачатих до смерті військового;

утриманці, які фінансово залежали від загиблого.

Право на отримання виплат мають також повнолітні діти до 23 років, якщо вони навчаються і раніше отримували аліменти.

Зауважте! Брати, сестри та онуки загиблого, які стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років та перебували на утриманні загиблого, також мають право на грошову допомогу. Виплати розподіляються порівну між усіма правомірними членами сім'ї.

Однак родичі, що проживають за кордоном або були засуджені за державну зраду чи співпрацю з агресором, права на ці виплати не мають.

Що потрібно для оформлення виплати

У 2025 році основна сума виплати для родин загиблих військових становитиме 15 мільйонів гривень. Ця сума буде залишатися сталою протягом дії воєнного стану, а після його завершення уряд може переглянути розмір виплат.

Для отримання грошової допомоги родичі загиблого військовослужбовця повинні зібрати низку документів і подати їх або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), або через державний портал "Дія". До пакета необхідних документів входять:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

Документ, що підтверджує причини та обставини загибелі;

Витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого;

Свідоцтво про смерть військовослужбовця;

Свідоцтво про народження загиблого (для виплати батькам);

Свідоцтво про шлюб (для виплати подружжю);

Свідоцтво про народження дитини (для виплати дітям).

Зауважте! Подати ці документи стало зручніше завдяки можливості скористатися порталом "Дія" або звернутися до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Це значно пришвидшує процес отримання грошової допомоги.