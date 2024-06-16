Субсидія в "один клік": у ПФУ пояснили як подати онлайн заявку

У ПФУ пояснили. як подати онлайн заявку на субсидію онлайн. Нині це може зробити кожен, не виходячи із дому.

Звернутися за субсидією стало простіше

Україна вже рік проводить експериментальний проєкт, який робить процедуру отримання житлової субсидії простішою. Згідно з цим проєктом, для отримання житлової субсидії достатньо подати спрощену заяву за допомогою лише "одного кліку".

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При цьому, саму заяву можна подати у двох формах:

електронно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал "Дія";

– через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал "Дія"; паперово – звернувшись до обраного сервісного центру Фонду або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.

Алгоритм подання заявки на субсидію

Оформити заявку на отримання житлової субсидії "в один клік"за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України можна таким чином: