Обратиться за субсидией стало проще

Украина уже год проводит экспериментальный проект, который делает процедуру получения жилищной субсидии проще. Согласно этому проекту, для получения жилищной субсидии достаточно подать упрощенное заявление с помощью только "одного клика".

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При этом, само заявление можно подать в двух формах:

электронно – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал "Дія";

– через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал "Дія"; бумажно – обратившись в выбранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.

Алгоритм подачи заявки на субсидию

Оформить заявку на получение жилищной субсидии "в один клик" с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом: