Обратиться за субсидией стало проще
Украина уже год проводит экспериментальный проект, который делает процедуру получения жилищной субсидии проще. Согласно этому проекту, для получения жилищной субсидии достаточно подать упрощенное заявление с помощью только "одного клика".
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При этом, само заявление можно подать в двух формах:
- электронно – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Портал "Дія";
- бумажно – обратившись в выбранный сервисный центр Фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, или отправив заявление в адрес органа Фонда по почте.
Алгоритм подачи заявки на субсидию
Оформить заявку на получение жилищной субсидии "в один клик" с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно следующим образом:
- Заходим на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
- в своем личном кабинете на панели слева переходим в раздел "Коммуникации с ПФУ". Здесь выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- После этого в окне нажимайте кнопку "Продолжить". В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
- Далее заполняем онлайн-форму заявления, указывая общую информацию о лице, которая подает заявление, указываем реквизиты банковского счета (в формате IВАN) и добавляем информацию о членах домохозяйства. Если необходимо, можем добавить сканированные копии документов, которые подтверждают право на назначение субсидии.
- После этого отмечаем согласие на обработку персональных данных, выбираем способ получения решения и нажимаем кнопку "Сформировать заявление".
- Проверяем данные заявления и отправляем его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".