Звернутися за субсидією стало простіше
Україна вже рік проводить експериментальний проєкт, який робить процедуру отримання житлової субсидії простішою. Згідно з цим проєктом, для отримання житлової субсидії достатньо подати спрощену заяву за допомогою лише "одного кліку".
Читайте також: Як зміняться виплати за інвалідністю для осіб з III групою у червні
При цьому, саму заяву можна подати у двох формах:
- електронно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал "Дія";
- паперово – звернувшись до обраного сервісного центру Фонду або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою.
Алгоритм подання заявки на субсидію
Оформити заявку на отримання житлової субсидії "в один клік"за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України можна таким чином:
- Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- своєму особистому кабінеті на панелі зліва переходимо до розділу "Комунікації з ПФУ". Тут обираємо опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- Після цього у вікні натискайте кнопку "Продовжити". У наступному полі обираємо опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
- Далі заповнюємо онлайн-форму заяви, вказуючи загальну інформацію про особу, яка подає заяву, вказуємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАН) і додаємо інформацію про членів домогосподарства. Якщо необхідно, можемо додати скановані копії документів, які підтверджують право на призначення субсидії.
- Після цього відзначаємо згоду на обробку персональних даних, обираємо спосіб отримання рішення і натискаємо кнопку "Сформувати заяву".
- Перевіряємо дані заяви й відправляємо її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".