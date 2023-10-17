Міжнародний фонд пропонує грошову допомогу : хто може зареєструватися

Багато міжнародних організацій намагаються допомогти українцям, які постраждали від війни. Цього разу грошові виплати пропонує ГО Голос Ромні у співпраці з Mercy Corps.

Хто може зареєструватися на допомогу

ВПО та мешканці Запоріжжя певних категорій можуть отримати грошову допомогу. Розмір виплат наразі не повідомляється.

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Перевагу будуть надавати людям похилого віку, громадянам з інвалідністю або тяжкими хронічними хворобами, а також представникам маргіналізованих спільнот.

Також насамперед йдеться про тих, хто проживає у зоні активних бойових дій, були переміщені з районів у 30 кілометрів від зони бойових дій упродовж останніх 30 днів або проживає на звільнених територіях.

Якщо громадяни вже отримували допомогу від міжнародних організацій, то повинно пройти 5 місяців після її надання.

Звернутися по допомогу також можуть багатодітні сім'ї, сім'ї з вагітними жінками або жінками, які годують грудьми, а також безробітні люди передпенсійного віку, які не мають пенсій або інших джерел доходу.

Зареєструватися можна у Запоріжжі за номером 0685571021 з 10 по 17 годину у будні дні. З 13 до 14 – технічна перерва.

Під час співбесіди буде з'ясовано відповідність громадян до вимог на видачу допомоги. У разі успіху потрібно прийти в офіс Голосу Ромні та зареєструватися. Mercy Corps оброблятиме дані 4 – 6 тижнів. Всі зареєстровані учасники отримають SMS про те, чи отримають вони допомогу фонду.