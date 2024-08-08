Неоотримані вплати пенсіонера: як родині отримати гроші

В Україні родичі пенсіонера можуть отримати його виплати, які він не встиг забрати. Проте для цього є конкретні умови.

Як отримати недоотриману пенсію

У разі смерті пенсіонера його родичі можуть отримати недоотримані ним виплати.

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Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті,

– написали у ПФУ.

До таких виплат належать:

заробітну плату померлого, якщо він працював;

суми призначеної житлової субсидії – один з членів домогосподарства, з урахуванням якого призначалася ця виплата – за письмовим зверненням та протягом трьох місяців після смерті одержувача;

допомогу на поховання в розмірі пенсійних виплат за два місяці. Для її отримання слід звернутися до ПФУ.

Щоб отримати гроші, треба звернутися з відповідною заявою до ПФУ протягом шести місяців від дня відкриття спадщини. При зверненні кількох членів сім’ї сума ділиться порівну.