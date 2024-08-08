Як отримати недоотриману пенсію
У разі смерті пенсіонера його родичі можуть отримати недоотримані ним виплати.
Читайте також Стаж, документи та автоматичне призначення: що треба знати при виході на пенсію
Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті,
– написали у ПФУ.
До таких виплат належать:
- заробітну плату померлого, якщо він працював;
- суми призначеної житлової субсидії – один з членів домогосподарства, з урахуванням якого призначалася ця виплата – за письмовим зверненням та протягом трьох місяців після смерті одержувача;
- допомогу на поховання в розмірі пенсійних виплат за два місяці. Для її отримання слід звернутися до ПФУ.
Щоб отримати гроші, треба звернутися з відповідною заявою до ПФУ протягом шести місяців від дня відкриття спадщини. При зверненні кількох членів сім’ї сума ділиться порівну.