Как получить недополученную пенсию

В случае смерти пенсионера его родственники могут получить недополученные им выплаты.

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Сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и оставшаяся недополученной в связи с его смертью, выплачивается – по месяц смерти включительно членам его семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти,

– написали в ПФУ.

К таким выплатам относятся:

заработную плату умершего, если он работал;

суммы назначенной жилищной субсидии – один из членов домохозяйства, с учетом которого назначалась эта выплата – по письменному обращению и в течение трех месяцев после смерти получателя;

помощь на погребение в размере пенсионных выплат за два месяца. Для ее получения следует обратиться в ПФУ.

Чтобы получить деньги, надо обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ в течение шести месяцев со дня открытия наследства. При обращении нескольких членов семьи сумма делится поровну.