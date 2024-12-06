Як українці можуть оформити невиплачені субсидії та пільги

Українці, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги, мають право на державну підтримку у вигляді субсидій та пільг. У разі смерті одержувача таких виплат, невикористані кошти можуть бути передані іншому члену домогосподарства.

Хто може отримати невиплачені кошти

У разі смерті отримувача житлової субсидії в грошовій формі невикористані виплати можуть бути передані іншій дієздатній особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Особа має бути зазначена в довідці про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. Крім того, такі кошти можуть отримати опікуни або піклувальники дитини до 18 років чи особи, офіційно визнаної недієздатною.

Зауважте! Суми виплачуються за повний місяць, у якому настала смерть одержувача.

Як оформити виплату

Щоб отримати ці кошти, члени домогосподарства, на основі яких було призначено субсидію чи пільгу, мають звернутися до Пенсійного фонду України із заявою протягом трьох місяців з дня смерті отримувача. Після подання документів виплати будуть перераховані заявнику.

Зауважте! Якщо помер одержувач пільг у готівковій формі, члени його сім’ї також можуть претендувати на отримання невиплачених коштів. Для цього необхідно подати письмову заяву до кінця бюджетного періоду.

Необхідні документи для отримання невиплачених коштів

Законодавство України не передбачає передачу невиплачених субсидій чи пільг у спадок, тому важливо своєчасно звернутися до відповідних органів для оформлення виплат. До заяви обов’язково потрібно додати:

реквізити банківського рахунку заявника;

копію свідоцтва про смерть отримувача субсидії чи пільги.

До речі! Родичі померлого мають обмежений термін для подання заяви на отримання коштів. Дотримання строків і правильне оформлення документів є обов’язковими умовами, оскільки субсидії та пільги не передаються у спадок.