Аби пенсія була 6 тисяч гривень: скільки треба заробляти вже сьогодні

Розмір пенсійних виплат безпосередньо пов'язаний із заробітною платою, яку людина отримувала впродовж своєї роботи. Тобто, щоб забезпечити собі пенсію в 6 тисяч гривень, необхідно постаратись уже сьогодні.

Як отримати пенсію у розмірі 6 тисяч гривень

Станом на сьогодні середня пенсія в Україні досягла 5 816 гривень. Втім, щоб вийти на пенсію у 60 років з виплатами в розмірі 6 144 гривень, необхідно мати 35 років страхового стажу і заробляти 20 тисяч гривень на місяць.

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Водночас особи з повним страховим стажем, які отримують трохи нижчу зарплату у розмірі 15 тисяч гривень, зможуть розраховувати на пенсію в розмірі 4 608 гривень. Однак, українці, чия зарплата складає 30 тисяч гривень, отримуватимуть солідну пенсію у розмірі 9 216 гривень.

Важливо! При обчисленні розміру пенсій додатково враховують кожну зарплату особи та середню зарплату по країні.