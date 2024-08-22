Як отримати пенсію у розмірі 6 тисяч гривень

Станом на сьогодні середня пенсія в Україні досягла 5 816 гривень. Втім, щоб вийти на пенсію у 60 років з виплатами в розмірі 6 144 гривень, необхідно мати 35 років страхового стажу і заробляти 20 тисяч гривень на місяць.

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Водночас особи з повним страховим стажем, які отримують трохи нижчу зарплату у розмірі 15 тисяч гривень, зможуть розраховувати на пенсію в розмірі 4 608 гривень. Однак, українці, чия зарплата складає 30 тисяч гривень, отримуватимуть солідну пенсію у розмірі 9 216 гривень.