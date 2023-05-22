Пенсії в окупації: чи збережуться кошти, якщо нема змоги їх отримати

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не втратять свої пенсії. Виплати зараховуються на їхні рахунки в повному розмірі незалежно від місця перебування, а використати ж їх можна за першої ж нагоди.

Кошти стають власністю пенсіонера

Як пояснив голова правління Пенсійного фонду Євген Капінус, виплатні документи готуються щомісяця. А в момент зарахування пенсії на рахунок ці кошти стають власністю пенсіонера. Тож він може використати їх тоді, коли матиме можливість або потребу.

Читайте також Перерахунок пенсій влітку: кому можуть підвищити виплату

Кошти, спрямовані для виплати пенсій одержувачам через установи уповноважених банків, зараховуються на рахунки пенсіонерів в повному розмірі, незалежно від того, де перебуває людина,

– розповів він.

Що робити, якщо отримати пенсію готівкою неможливо

Водночас, зазначив Капінус, може виникнути ситуація, коли працівники Укрпошти через тимчасову окупацію або активні бойові дії не зможуть забезпечити виплату пенсії тим, хто отримував її:

у відділенні поштового зв’язку;

з доставкою додому.

В такому разі, пояснив він, всі кошти пенсіонер зможе отримати, коли це стане можливим і безпечним – при чому в спосіб, який буде зручним саме для нього. Зокрема:

з рахунка, відкритого Пенсійним фондом України в Ощадбанку;

у листоноші.

Зверніть увагу! За українцями, які опинились на тимчасово окупованих територіях внаслідок збройної агресії Росії, зберігається право на нарахування та отримання пенсій, які передбачені законодавством.

Як отримати пенсію з рахунка

Як пояснив Капінус, аби одержати кошти з рахунка, потрібно буде особисто звернутися або до Ощадбанку – та укласти з ним договір обслуговування банківського рахунка, – або до Пенсійного фонду. До останнього варто звертатись, аби:

повідомити реквізити свого рахунку в іншому банку – у разі якщо бажаєте перевести виплату з Ощадбанку на інший банк;

поновити виплату на поштове відділення – після відновлення його роботи;

перевести виплату на поштове відділення за іншою адресою проживання.

Варто пам'ятати! У разі неможливості доставки Укрпоштою пенсій, грошової допомоги, невиплачені суми включаються до виплати у наступних виплатних періодах.

Як переказати пенсію на картку за допомогою ПФУ

Водночас українці можуть спробувати переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно:

зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися;

знайти та вибрати пункт "Про пенсійне забезпечення";

обрати розділ "Внесення змін до пенсійної справи", – Заява про зміну способу виплати пенсії;

заповнити всю необхідну інформацію (підказки будуть на екрані);

завантажити відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;

заявку необхідно підписати власним електронним підписом (ЕЦП можна зробити за допомогою онлайн банкінгу).

Важливо! Якщо у банківської карти, на яку здійснювались пенсійні надходження, закінчивсь термін дії, можна спробувати відкрити віртуальну карту.