Чому субсидія становить 0 гривень

У розрахунку житлова субсидія інколи може мати нульове значення, тобто становити 0 гривень. Все через те, що розмір за ЖКП може не перевищувати розмір обов’язкового платежу для сім'ї, який встановлюється індивідуально.

Від чого залежить розмір субсидії

Житлова субсидія надається членам домогосподарства на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічкового побутового палива, а також на витрати щодо управління багатоквартирним будинком.

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Призначається субсидія за наявності різниці між вартістю послуг у межах соціальних нормативів та розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

Для кожної сім'ї обов’язковий платіж визначається індивідуально. Він, у першу чергу, залежить від розміру сукупного доходу усіх членів домогосподарства, який обчислюють у розрахунку на одну людину.

За результатами розрахунку різниця може мати нульове значення, або ж від'ємне. У такому випадку субсидія складатиме 0 гривень.

Для кого субсидія може зрости

Це означатиме, що розміри сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов’язкового платежу.

Як заявив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, для жителів Харківщини, які постраждали від атак росіян, зросте субсидія. Вона буде надходити до кінця неопалювального сезону, тобто по вересень цього року.

Найбільшу пільгу отримають ті, хто вимушений шукати альтернативні джерела енергії у знеструмленій частині області.

Зросла субсидія через те, що на сьогодні вартість електроенергії за кіловат-годину становить 2,64 гривні, а той же об'єм, що виробляють за допомогою дизелю, коштує аж 13,5 гривні. Таким чином, росте комуналка.

Як пояснюють в Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії для харків'ян збільшиться зі 106 до 530 гривень на місяць, а пільги з 74 до 370 гривень.