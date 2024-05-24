Які критерії для отримання допомоги

23-24 травня Карітас Волноваха приймає заявки на грошову допомогу на червень від жителів Великоновосілківської та Вугледарської ОТГ.

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Критерії для отримання допомоги від Карітас:

Необхідно проживати на території Великоновосілківської або Вугледарської ОТГ, що повинно бути підтверджено за допомогою геолокації.

Заборонено отримувати грошову допомогу від Карітас з серпня 2023 року.

Дохід на кожного члена сім’ї не повинен перевищувати 6 318 гривень на місяць.

Ця інформація допоможе вам зрозуміти, як подати заявку і потенційно отримати грошову допомогу.

Хто зможе отримати допомогу

Допомога від Карітас Волноваха надається наступним категоріям осіб:

Багатодітні сім'ї,

Батьки-одинаки,

Особи з інвалідністю 1 та 2 групи або з важкими захворюваннями,

Діти з інвалідністю,

Самотні пенсіонери, яким не допомагають родичі,

Вагітні жінки або жінки-годувальниці з дітьми до трьох років,

Малозабезпечені або безробітні громадяни.

Допомога пропонується у двох формах:

Багатоцільовий грошовий грант в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї (але не більше 4 членів на сім'ю). Медичний грант на суму 6 600 гривень на особу, для отримання якого необхідно надати підтверджувальні медичні документи та звіт про використання коштів

Важливо! Щоб отримати грошову допомогу від Карітас, вам слід відповідати наступній умові: не отримувати допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Якщо у попередньому місяці ви не отримали допомогу, рекомендуємо подати нову заявку. Реєстрація заявок на отримання допомоги відбувається 24 травня до 16:00. Звернутися можна за номером гарячої лінії 0 800 336 734.