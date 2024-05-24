Какие критерии для получения помощи
23-24 мая Каритас Волноваха принимает заявки на денежную помощь на июнь от жителей Великоновоселковской и Угледарской ОТГ.
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Критерии для получения помощи от Каритас:
- Необходимо проживать на территории Великоновоселковской или Угледарской ОТГ, что должно быть подтверждено с помощью геолокации.
- Запрещено получать денежную помощь от Каритас с августа 2023 года.
- Доход на каждого члена семьи не должен превышать 6 318 гривен в месяц.
Эта информация поможет вам понять, как подать заявку и потенциально получить денежную помощь.
Кто сможет получить помощь
Помощь от Каритас Волноваха предоставляется следующим категориям лиц:
- Многодетные семьи,
- Родители-одиночки,
- Лица с инвалидностью 1 и 2 группы или с тяжелыми заболеваниями,
- Дети с инвалидностью,
- Одинокие пенсионеры, которым не помогают родственники,
- Беременные женщины или кормящие женщины с детьми до трех лет,
- Малообеспеченные или безработные граждане.
Помощь предлагается в двух формах:
- Многоцелевой денежный грант в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (но не более 4 членов на семью).
- Медицинский грант на сумму 6 600 гривен на человека, для получения которого необходимо предоставить подтверждающие медицинские документы и отчет об использовании средств
Если в предыдущем месяце вы не получили помощь, рекомендуем подать новую заявку. Регистрация заявок на получение помощи происходит 24 мая до 16:00. Обратиться можно по номеру горячей линии 0 800 336 734.