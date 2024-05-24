От чего зависит размер субсидии

Жилищная субсидия предоставляется членам домохозяйства на оплату жилищно-коммунальных услуг, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, а также на расходы по управлению многоквартирным домом.

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Для каждой семьи обязательный платеж определяется индивидуально. Он, в первую очередь, зависит от размера совокупного дохода всех членов домохозяйства, который вычисляют в расчете на одного человека.

По результатам расчета разница может иметь нулевое значение, или отрицательное. В таком случае субсидия будет составлять 0 гривен.

Для кого субсидия может вырасти

Как заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, для жителей Харьковщины, пострадавших от атак россиян, вырастет субсидия. Она будет поступать до конца неотапливаемого сезона, то есть по сентябрь этого года.

Выросла субсидия из-за того, что на сегодня стоимость электроэнергии за киловатт-час составляет 2,64 гривны, а тот же объем, что производят с помощью дизеля, стоит аж 13,5 гривны. Таким образом, растет коммуналка.

Как объясняют в Минсоцполитики, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии для харьковчан увеличится со 106 до 530 гривен в месяц, а льготы с 74 до 370 гривен.