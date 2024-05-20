Кому увеличат субсидию

Субсидия вырастет у жителей Харьковщины, которые пострадали от атак россиян. Наибольшую льготу получат те, кто вынужден искать альтернативные источники энергии в обесточенной части области.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

Заметьте! Увеличенная субсидия будет действительна до конца неотапливаемого сезона (по сентябрь).

Почему растет субсидия

По состоянию на теперь, стоимость электроэнергии за киловатт-час составляет 2,64 гривны. Тот же объем, но произведенный с помощью дизеля, стоит уже 13,5 гривен. Соответственно, из-за этого сильно возрастает стоимость коммуналки. Правительство уравновесило эту ситуацию увеличением субсидии.

Благодаря этому решению, средний размер субсидии на услугу по поставке и распределению электрической энергии, который получают харьковчане, увеличится со 106 до 530 гривен в месяц, льготы с 74 до 370 гривен,

– объясняют в Минсоцполитики.

Для перерасчета размера субсидии, жителям Харьковщины не нужно обращаться в ответственные органы. ПФУ все сделает самостоятельно, учитывая нынешние данные.