Официальный курс 20 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,42 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 1 копейку против 17 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,75 гривны, что на 10 копеек меньше, чем было на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 21 мая:

доллар – 39,66 гривны,

евро – 43,08 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 20 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,93 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,80 гривны , а продажа – 40,20 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,93 гривны, а продажа – 40,02 гривны.

Что будет с долларом на этой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на прошлой неделе на наличном рынке стоимость американского доллара даже переходила отметку 40 гривен за доллар. А курс на ВРУ достиг 39,68 гривны за доллар.

Заметьте! Ближе к середине недели курс доллара на ВРУ начал динамично снижаться и на пике достиг отметки 39,33 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это привело к умеренному укреплению гривны и в наличном сегменте, хотя последний отреагировал на тренды межбанка не так живо. Поэтому, гривна укрепилась от максимальных отметок начала недели лишь на 10 – 15 копеек.

Анна Золотько рассказывает, что из-за того, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, на этой неделе существенных изменений не стоит ожидать. Таким образом, курс может колебаться в пределах диапазона 39,7 – 40,2 гривны за доллар.

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