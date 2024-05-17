Официальный курс 17 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,43 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 14 копеек против 16 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,84 гривны, что на 1 копейку меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 20 мая:

доллар – 39,42 гривны,

евро – 42,75 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,93 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,60 гривны , а продажа – 40 гривен.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,81 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

Какой курс доллара на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что стоит ожидать, что курс валют будет как расти, так и снижаться, то есть показывать разновекторную тенденцию на следующей неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.

Банкир заметил, что коридоры валютных колебаний могут быть такими на межбанке:

доллар где-то 39 – 40 гривен, а евро – 41 – 43 гривны.

текущие курсовые колебания будут достигать до 0,2 – 0 0,3 гривны.

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