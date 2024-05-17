Официальный курс 17 мая
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,43 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 14 копеек против 16 мая.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,84 гривны, что на 1 копейку меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 20 мая:
- доллар – 39,42 гривны,
- евро – 42,75 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 17 мая курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,93 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 39,60 гривны, а продажа – 40 гривен.
- На черном рынке: покупка – 39,81 гривны, а продажа – 39,90 гривны.
Какой курс доллара на следующей неделе
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что стоит ожидать, что курс валют будет как расти, так и снижаться, то есть показывать разновекторную тенденцию на следующей неделе.
В условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.
Банкир заметил, что коридоры валютных колебаний могут быть такими на межбанке:
- доллар где-то 39 – 40 гривен, а евро – 41 – 43 гривны.
- текущие курсовые колебания будут достигать до 0,2 – 0 0,3 гривны.