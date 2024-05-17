Офіційний курс 17 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,43 гривні за долар. Вартість долара впала на 14 копійок проти 16 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,84 гривні, що на 1 копійку менше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 20 травня:
- долар – 39,42 гривні,
- євро – 42,75 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 17 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,93 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,60 гривні, а продаж – 40 гривень.
- На чорному ринку: купівля – 39,81 гривні, а продаж – 39,90 гривні.
Який курс долара наступного тижня
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що варто очікувати, що курс валют буде як рости, так і знижуватися, тобто показувати різновекторну тенденцію наступного тижня.
В умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.
Банкір зауважив, що коридори валютних коливань можуть бути такими на міжбанку:
- долар десь 39 – 40 гривень, а євро – 41 – 43 гривні.
- поточні курсові коливання сягатимуть до 0,2 – 0,3 гривні.