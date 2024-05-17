Офіційний курс 17 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,43 гривні за долар. Вартість долара впала на 14 копійок проти 16 травня.

Читайте також Прогноз світової економіки поліпшився: передбачене зростання й у Росії

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,84 гривні, що на 1 копійку менше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 20 травня:

долар – 39,42 гривні,

євро – 42,75 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 17 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,40 гривні, а продаж – 39,93 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,60 гривні , а продаж – 40 гривень.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,81 гривні, а продаж – 39,90 гривні.

Який курс долара наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що варто очікувати, що курс валют буде як рости, так і знижуватися, тобто показувати різновекторну тенденцію наступного тижня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку В умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.

Банкір зауважив, що коридори валютних коливань можуть бути такими на міжбанку:

долар десь 39 – 40 гривень, а євро – 41 – 43 гривні.

поточні курсові коливання сягатимуть до 0,2 – 0,3 гривні.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.