Офіційний курс 16 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,57 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 15 травня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,85 гривні, що на 2 копійки більше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 17 травня:
- долар – 39,43 гривні,
- євро – 42,84 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 16 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40 гривень.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,47 гривні, а продаж – 40,12 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,90 гривні, а продаж – 40 гривень.
Що буде з курсом долара наступного тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня курси валют очікувано можуть як зростати, так і знижуватись.
Однак, в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.
Лєсовий очікує, що коридори валютних коливань можуть бути такими: на міжбанку долар десь 39 – 40 гривень, а євро – 41 – 43 гривні. Водночас поточні курсові коливання на міжбанку сягатимуть до 0,2 – 0,3 гривні.