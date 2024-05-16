Офіційний курс 16 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,57 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 15 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,85 гривні, що на 2 копійки більше, ніж було вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 17 травня:

долар – 39,43 гривні,

євро – 42,84 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 16 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,50 гривні, а продаж – 40 гривень.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,47 гривні , а продаж – 40,12 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,90 гривні, а продаж – 40 гривень.

Що буде з курсом долара наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня курси валют очікувано можуть як зростати, так і знижуватись.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Однак, в умовах озвучених обставин основні показники валютного ринку залишаться на попередньому рівні.

Лєсовий очікує, що коридори валютних коливань можуть бути такими: на міжбанку долар десь 39 – 40 гривень, а євро – 41 – 43 гривні. Водночас поточні курсові коливання на міжбанку сягатимуть до 0,2 – 0,3 гривні.

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