Официальный курс 16 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,57 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 10 копеек против 15 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,85 гривны, что на 2 копейки больше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 17 мая:

доллар – 39,43 гривны,

евро – 42,84 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 16 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 40 гривен.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,47 гривны , а продажа – 40,12 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,90 гривны, а продажа – 40 гривен.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе курсы валют ожидаемо могут как расти, так и снижаться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако, в условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.

Лесовой ожидает, что коридоры валютных колебаний могут быть такими: на межбанке доллар где-то 39 – 40 гривен, а евро – 41 – 43 гривны. В то же время текущие курсовые колебания на межбанке будут достигать до 0,2 – 0,3 гривны.

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