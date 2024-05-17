Прогноз доволі оптимістичний

У Доповіді про стан і перспективи світової економіки у 2024 році, підготовлений департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA), йдеться про те, що глобальний економічний прогноз на 2024 рік поліпшився.

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Мовиться, що провідні економіки світу уникли спаду та знизили інфляцію. Крім того, уникнули зростання безробіття.

Втім керівник відділу глобального економічного моніторингу DESA Хамід Рашид зауважив, що попри такий прогноз, у світі є досі чимало проблем, які досі впливають на зростання світової економіки.

Підвищення відсоткових ставок на довший термін, проблеми із борговою стійкістю, геополітична напруженість і кліматичні ризики й надалі перешкоджають зростанню,

– каже Рашид.

Зверніть увагу! Найбільше це стосується найменш розвинених країн та малих острівних держав.

На скільки зростуть економіки світу

Очікується, що зростання світової економіки у 2024 році становитиме 2,7%. Це на 0,3% більше, ніж прогнозувалося у січневому прогнозі. А у 2025 році зростання становитиме 2,8% – це більше на 0,1%.

Де перспективи погіршилися:

Це стосується Африки – очікуване зростання знизилося на 0,2%. Це загрожує негативними наслідками для багатьох бідних країн світу.

У яких країнах передбачене зростання:

У США прогнозується зростання на рівні 2,3% цьогоріч,

Крім того, у Китаї зростання становить на рівні аж 4,8%,

Поліпшення прогнозу відображає перспективи й для кількох великих країн з економікою, що розвивається – Бразилії, Індії та Росії,

Важливо! У 2024 році очікується, що зростання економіки Росії буде на рівні 2,7%. Як пояснюють, це "завдяки потужній бюджетній підтримці та імпортозаміщенню".

Однак, варто пам'ятати, що затримки із фінансовими операціями, зниження доступності робочої сили мігрантів та посилення санкцій досі загрожують Росії.

За словами директора відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі, таке зростання у країні-агресорці можна назвати короткостроковим та не стійким.