Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що 2024 рік стане для Росії переломним. Вже зараз Владімір Путін виступив з ініціативою податкової реформи, яка приведе росіян до ще більшої бідності.

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Санкції не посилять

За словами доктора економіки, санкції проти Росії можна посилити, однак цього ніхто не робить. Американські та європейські політики хочуть послабити Росію, а не зруйнувати. Світ боїться зруйнувати її, аби замість централізованої держави виникли карликові бандитські угруповання, з якими ніхто не буде знати, що робити.

Картина така: послабити – так, знищити – ні,

– зауважив Ліпсіц.

Переломний рік

Доктор економіки пояснив, що чим довше триває війна, тим більше буде деградувати російська економіка. Росія буде перетворюватись на бідну та відсталу країну, яка не зможе виготовляти новітнє озброєння. Кремль буде витрачати на війну все більше грошей із соціального бюджету країни.

Це призведе до руйнування російської економіки, так само як впала економіка СРСР. 2024 рік для Росії є переломним. В Росії ще є залишок грошей для фінансування війни і при цьому ще якось може підтримувати економіку,

– підкреслив Ліпсіц.

Як Росія розв'язуватиме проблему з фінансуванням війни

З 2025 року, за словами доктора економічних наук, вже буде невідомо, звідки Росія буде брати гроші для фінансування війни. Для цього потрібно буде багато грошей відбирати у населення, бізнесу.

Вже Путін заявив, що буде податкова реформа в Росії. 20 травня в Держдумі будуть обговорювати "податкове налаштування". Вони планують ввести прогресивну шкалу накладення податку, тобто більше відбирати доходів громадян на фінансування війни,

– зазначив Ліпсіц.

Відповідно до цієї реформи російське населення буде бідніти, буде менший попит на російські товари й російська економіка не зможе зростати.

На думку доктора економічних наук, Росія у 2024 році буде намагатись за будь-яку ціну спромогтись хоч якоїсь наявної перемоги над Україною, аби почати вести переговори та припинити активну фазу війни, адже далі Росія починає все більше "тріщати".

Що чекатиме росіян після закінчення війни

За словами доктора економічних наук, росіяни мають дивну віру в те, що, якщо припиняться бойові дії, то все буде так, як раніше. Однак цього не буде, адже Росія буде мати величезні витрати на захоплені території, якщо, звісно, їй це вдасться, а саме: ремонт, виплата пенсій, утримання там військових та відновлення втраченої військової техніки.

Призначення Андрія Бєлоусова означає, що росіяни будуть тепер жити в умовах воєнної економіки довго, поки вона не обвалиться до рівня, який погубить країну в цілому,

– додав Ліпсіц.

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