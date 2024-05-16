Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что 2024 год станет для России переломным. Уже сейчас Владимир Путин выступил с инициативой налоговой реформы, которая приведет россиян к еще большей бедности.
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Санкции не усилят
По словам доктора экономики, санкции против России можно усилить, однако этого никто не делает. Американские и европейские политики хотят ослабить Россию, а не разрушить. Мир боится разрушить ее, чтобы вместо централизованного государства возникли карликовые бандитские группировки, с которыми никто не будет знать, что делать.
Картина такова: ослабить – да, уничтожить – нет,
– заметил Липсиц.
Переломный год
Доктор экономики объяснил, что чем дольше длится война, тем больше будет деградировать российская экономика. Россия будет превращаться в бедную и отсталую страну, которая не сможет производить новейшее вооружение. Кремль будет тратить на войну все больше денег из социального бюджета страны.
Это приведет к разрушению российской экономики, так же как упала экономика СССР. 2024 год для России является переломным. В России еще есть остаток денег для финансирования войны и при этом еще как-то может поддерживать экономику,
– подчеркнул Липсиц.
Как Россия будет решать проблему с финансированием войны
С 2025 года, по словам доктора экономических наук, уже будет неизвестно, откуда Россия будет брать деньги для финансирования войны. Для этого нужно будет много денег отбирать у населения, бизнеса.
Уже Путин заявил, что будет налоговая реформа в России. 20 мая в Госдуме будут обсуждать "налоговую настройку". Они планируют ввести прогрессивную шкалу наложения налога, то есть больше отбирать доходов граждан на финансирование войны,
– отметил Липсиц.
Согласно этой реформе российское население будет беднеть, будет меньший спрос на российские товары и российская экономика не сможет расти.
По мнению доктора экономических наук, Россия в 2024 году будет пытаться любой ценой смочь хоть какой-то имеющейся победы над Украиной, чтобы начать вести переговоры и прекратить активную фазу войны, ведь дальше Россия начинает все больше "трещать".
Что ждет россиян после окончания войны
По словам доктора экономических наук, россияне имеют странную веру в то, что, если прекратятся боевые действия, то все будет так, как раньше. Однако этого не будет, ведь Россия будет иметь огромные расходы на захваченные территории, если, конечно, ей это удастся, а именно: ремонт, выплата пенсий, содержание там военных и восстановление утраченной военной техники.
Назначение Андрея Белоусова означает, что россияне будут теперь жить в условиях военной экономики долго, пока она не обвалится до уровня, который погубит страну в целом,
– добавил Липсиц.
Санкции против России: последние новости
- Новая Зеландия введет санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, которые оказывают поддержку России. Эти санкции направлены против тех, кто способствует принудительному перемещению украинских детей в Россию и оккупированной части Украины.
- В марте 2023 года Министерство финансов Германии оценивало замороженные активы россиян в 5,25 миллиардов долларов. Сегодня эта цифра уменьшилась и оценивается в 3,95 миллиарда евро. Министр финансов страны планирует создать новый орган для лучшего применения санкций, но дискуссии в немецком правительстве уже несколько месяцев находятся в тупике.
- Франция и Нидерланды предложили ввести санкции ЕС против банков по всему миру, которые помогают российским военным закупать оружие и технологии. Европейская комиссия недавно выразила обеспокоенность по поводу признаков того, что Пекин поставляет России компоненты, которые могут быть использованы для производства оружия.