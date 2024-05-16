Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что 2024 год станет для России переломным. Уже сейчас Владимир Путин выступил с инициативой налоговой реформы, которая приведет россиян к еще большей бедности.

Смотрите также Россия хочет увеличить экспорт газа за счет Китая и компенсировать убытки

Санкции не усилят

По словам доктора экономики, санкции против России можно усилить, однако этого никто не делает. Американские и европейские политики хотят ослабить Россию, а не разрушить. Мир боится разрушить ее, чтобы вместо централизованного государства возникли карликовые бандитские группировки, с которыми никто не будет знать, что делать.

Картина такова: ослабить – да, уничтожить – нет,

– заметил Липсиц.

Переломный год

Доктор экономики объяснил, что чем дольше длится война, тем больше будет деградировать российская экономика. Россия будет превращаться в бедную и отсталую страну, которая не сможет производить новейшее вооружение. Кремль будет тратить на войну все больше денег из социального бюджета страны.

Это приведет к разрушению российской экономики, так же как упала экономика СССР. 2024 год для России является переломным. В России еще есть остаток денег для финансирования войны и при этом еще как-то может поддерживать экономику,

– подчеркнул Липсиц.

Как Россия будет решать проблему с финансированием войны

С 2025 года, по словам доктора экономических наук, уже будет неизвестно, откуда Россия будет брать деньги для финансирования войны. Для этого нужно будет много денег отбирать у населения, бизнеса.

Уже Путин заявил, что будет налоговая реформа в России. 20 мая в Госдуме будут обсуждать "налоговую настройку". Они планируют ввести прогрессивную шкалу наложения налога, то есть больше отбирать доходов граждан на финансирование войны,

– отметил Липсиц.

Согласно этой реформе российское население будет беднеть, будет меньший спрос на российские товары и российская экономика не сможет расти.

По мнению доктора экономических наук, Россия в 2024 году будет пытаться любой ценой смочь хоть какой-то имеющейся победы над Украиной, чтобы начать вести переговоры и прекратить активную фазу войны, ведь дальше Россия начинает все больше "трещать".

Что ждет россиян после окончания войны

По словам доктора экономических наук, россияне имеют странную веру в то, что, если прекратятся боевые действия, то все будет так, как раньше. Однако этого не будет, ведь Россия будет иметь огромные расходы на захваченные территории, если, конечно, ей это удастся, а именно: ремонт, выплата пенсий, содержание там военных и восстановление утраченной военной техники.

Назначение Андрея Белоусова означает, что россияне будут теперь жить в условиях военной экономики долго, пока она не обвалится до уровня, который погубит страну в целом,

– добавил Липсиц.

Санкции против России: последние новости