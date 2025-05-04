Сколько получает Хуанг

Так, в 2025 финансовом году совокупное вознаграждение выросло до 49,9 миллиона долларов, передает 24 Канал.

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Денежный бонус тоже существенно увеличился – на 1 миллион долларов, а акции компании, переданные ему, оценили в 38,8 миллионов долларов.

Компенсационный комитет компании считает это повышение обоснованным, отмечая, что это первое увеличение оклада Хуанга за последнее десятилетие.

Прибыльность NVIDIA

Финансовые результаты NVIDIA действительно впечатляют: за последний год компания более чем вдвое увеличила выручку – до 130,5 миллиарда долларов, а с 2022-го по 2024-й ее акции выросли в цене в девять раз.

Заметьте. У Хуанга сейчас около 3,5% акций NVIDIA – эта доля оценивается примерно в 94 миллиарда долларов.

К зарплате и бонусам также добавляются расходы на личную безопасность, транспорт и сопровождение – 3,5 миллиона долларов (в прошлом году эта сумма составляла 2,2 миллиона долларов).