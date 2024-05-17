Прогноз довольно оптимистичный

В Докладе о состоянии и перспективах мировой экономики в 2024 году, подготовлен департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), говорится о том, что глобальный экономический прогноз на 2024 год улучшился.

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Говорится, что ведущие экономики мира избежали спада и снизили инфляцию. Кроме того, избежали роста безработицы.

Впрочем, руководитель отдела глобального экономического мониторинга DESA Хамид Рашид заметил, что несмотря на такой прогноз, в мире есть до сих пор немало проблем, которые до сих пор влияют на рост мировой экономики.

Повышение процентных ставок на более долгий срок, проблемы с долговой устойчивостью, геополитическая напряженность и климатические риски и в дальнейшем препятствуют росту,

– говорит Рашид.

Обратите внимание! Больше всего это касается наименее развитых стран и малых островных государств.

На сколько вырастут экономики мира

Ожидается, что рост мировой экономики в 2024 году составит 2,7%. Это на 0,3% больше, чем прогнозировалось в январском прогнозе. А в 2025 году рост составит 2,8% – это больше на 0,1%.

Где перспективы ухудшились:

Это касается Африки – ожидаемый рост снизился на 0,2%. Это грозит негативными последствиями для многих бедных стран мира.

В каких странах предусмотрен рост:

В США прогнозируется рост на уровне 2,3% в этом году,

Кроме того, в Китае рост составляет на уровне аж 4,8%,

Улучшение прогноза отражает перспективы и для нескольких крупных стран с развивающейся экономикой, – Бразилии, Индии и России,

Важно! В 2024 году ожидается, что рост экономики России будет на уровне 2,7%. Как объясняют, это "благодаря мощной бюджетной поддержке и импортозамещению".

Однако, стоит помнить, что задержки с финансовыми операциями, снижение доступности рабочей силы мигрантов и усиление санкций до сих пор угрожают России.

По словам директора отдела экономического анализа и политики департамента Шантану Мукерджи, такой рост в стране-агрессоре можно назвать краткосрочным и не устойчивым.