Прогноз довольно оптимистичный
В Докладе о состоянии и перспективах мировой экономики в 2024 году, подготовлен департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), говорится о том, что глобальный экономический прогноз на 2024 год улучшился.
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Говорится, что ведущие экономики мира избежали спада и снизили инфляцию. Кроме того, избежали роста безработицы.
Впрочем, руководитель отдела глобального экономического мониторинга DESA Хамид Рашид заметил, что несмотря на такой прогноз, в мире есть до сих пор немало проблем, которые до сих пор влияют на рост мировой экономики.
Повышение процентных ставок на более долгий срок, проблемы с долговой устойчивостью, геополитическая напряженность и климатические риски и в дальнейшем препятствуют росту,
– говорит Рашид.
На сколько вырастут экономики мира
Ожидается, что рост мировой экономики в 2024 году составит 2,7%. Это на 0,3% больше, чем прогнозировалось в январском прогнозе. А в 2025 году рост составит 2,8% – это больше на 0,1%.
Где перспективы ухудшились:
- Это касается Африки – ожидаемый рост снизился на 0,2%. Это грозит негативными последствиями для многих бедных стран мира.
В каких странах предусмотрен рост:
- В США прогнозируется рост на уровне 2,3% в этом году,
- Кроме того, в Китае рост составляет на уровне аж 4,8%,
- Улучшение прогноза отражает перспективы и для нескольких крупных стран с развивающейся экономикой, – Бразилии, Индии и России,
Однако, стоит помнить, что задержки с финансовыми операциями, снижение доступности рабочей силы мигрантов и усиление санкций до сих пор угрожают России.
По словам директора отдела экономического анализа и политики департамента Шантану Мукерджи, такой рост в стране-агрессоре можно назвать краткосрочным и не устойчивым.